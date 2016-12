Dwayne Johnson, gigante buono

11:22 - Il gigante e la bambina. Ecco Dwayne Johnson, "The Rock", sul set del nuovo film "Hercules" spiegare amorevolmente alla piccola Patty Cake la scena. Una foto, quella postata su Twitter, che colpisce: se da una parte spiccano i muscoli dell'ex wrestler e culturista statunitense ormai convertito ad attore (pare che sia sottoposto a una dieta ferrea e tanto allenamento per il ruolo) dall'altra emerge la dolcezza con la quale si rivolge alla bimba di due anni che lo ascolta con attenzione. Insomma, un gigante buono.