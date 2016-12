10 giugno 2014 David di Donatello, Paolo Virzì e Paolo Sorrentino si dividono premi e applausi "Il capitale umano" è il Miglior Film, "La grande bellezza" vince nove statuette e il Miglior Regista Esordiente è Pif con il suo "La mafia uccide solo d'estate" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:53 - E' "Il capitale umano" di Paolo Virzì ad aggiudicarsi i David di Donatello per il Miglior Film. "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, invece, trionfa con ben 9 statuette contro le 7 andate al regista toscano. Grandi sconfitti il film "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia e "Allacciate le cinture" di Ferzan Ozpetek. Il Miglior Regista Esordiente è Pif con il suo "La mafia uccide solo d'estate".

"La grande bellezza" di Paolo Sorrentino vince miglior Regista; miglior Attore Toni Servillo (assente); Scenografia (Stefania Cella); Costumista (Daniela Ciancio); Trucco (Maurizio Silvi); Acconciatore (Aldo Signoretti); Direttore Fotografia (Luca Bigazzi); Effetti Digitali (Paolo Trisoglio e Stefano Marinoni); e Produttore (Indigo Film).



Tra i momenti difficili, battibecco tra Marco Bellocchio e Paolo Ruffini. Quest'ultimo ricorda al regista il fatto di aver avuto una rassegna al Moma di New York e lui rivolto all'attore toscano dice: "Il Moma mi ha scoperto 50 anni fa non ieri".



Paolo Sorrentino dà il David Speciale come distributore ad Andrea Occhipinti e maltratta pure lui Paolo Ruffini. Alla domanda il distributore cosa fa? Sorrentino replica: "Mette i film nei cinema e la gente li va a vedere".



Grandi sconfitti "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia (12 candidature), e "Allacciate le cinture" di Ferzan Ozpetek (11 candidature). Ma sconfitto anche lo scomparso Carlo Mazzacurati che ottiene soltanto il David Speciale ricevuto con una grande standing ovation.



Tra le dediche più imbarazzanti quella di Paolo Sorrentino che ricevendo il premio dice: "Lo dedico a tutti i registi in sala, penso a Bellocchio, Scola, Rosi e Montaldo" dimenticando tanti altri registi presenti. La dedica più bella invece è quella di Paolo Virzì quando riceve il premio più ambito, quello di Miglior film: "Tutti gli anni celebriamo la morte e poi, subito dopo, la rinascita del cinema italiano. Io invece voglio dedicare questo premio ai 5 meravigliosi registi esordienti".



Infine delusione parziale anche per "La mafia uccide solo d'estate" di Pif che da 8 candidature vince come miglior Regista Esordiente e si porta a casa anche il già assegnato David Giovane. Sul fronte della musica sbanca invece "Song'e' e Napule" che conquista il David come Miglior Musicista che va a Pivio e Aldo De Scalzi e quello per la Miglior Canzone "'A verità".



Le lacrime della Loren - Momenti di forte commozione per Sophia Loren, abito nero e bordo di strass bianco, quando riceve il David speciale dal figlio Edoardo Ponti.