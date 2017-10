Daniel Radcliffe: "Basta Harry Potter! Ora vi faccio innamorare"

Daniel Radcliffe ormai si sente distante da Harry Potter che gli ha donato la popolarità mondiale. L'attore ha detto no allo spin-off del maghetto, tratto dalla trilogia di J.K Rowling: "Gli animali fantastici: dove trovarli". "Non mi sento a mio agio a indossare quel costume e far finta di essere un personaggio che ho interpretato da bambino", ha detto Radcliffe che sarà al cinema negli Usa l'8 agosto con la commedia romantica "What If".