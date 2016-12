Critics' Choice Awards, i critici Usa snobbano Paolo Sorrentino

09:31 - "La Grande Bellezza" ha vinto il Golden Globe ed è in corsa come Miglior Film Straniero agli Oscar ma i critici radio, tv e Web hanno preferito "La Vita di Adele" ai Critics' Choice Awards. I premi in genere anticipano quelli degli Oscar ma nessun problema per Sorrentino perché il film francese non è stato nominato. Miglior Film è "12 anni schiavo", Migliori Attori Cate Blanchett ("Blue Jasmine") e Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club").

Jared Leto ("Dallas Buyers Club") e Lupita Nyong’o ("12 anni schiavo") sono i Migliori Attori Non Protagonisti. Leonardo DiCaprio, sistematicamente snobbato agli Oscar nonostante le numerose nomination in questi anni, invece è Miglior Attore in una commedia per "The Wolf of Wall Street", il corrispettivo al femminile è Sandra Bullock per "Gravity".