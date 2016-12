Claudio Bisio, avvocato spietato in "La gente che sta bene"

10:01 - Claudio Bisio torna al cinema con Margherita Buy e Diego Abatantuono nelle sale dal 30 gennaio con "La gente che sta bene". Bisio è un avvocato che ce l'ha fatta e ormai non guarda più in faccia nessuno. Per lui crisi, tasse e precarietà sono solo un altro titolo di giornale. Quello che conta sono i ricevimenti, le interviste, il successo ad ogni costo. Tuttavia, ad un passo dal trionfo, quel mondo così perfetto inizia sgretolarsi.

Ma non cederà tanto facilmente la sua fetta di paradiso. Ingaggerà una lotta sempre più frenetica per riconquistare il suo posto sulla vetta. Si troverà a colpire e a essere colpito, a tradire e a essere tradito in un percorso imprevedibile sull’orlo del precipizio che in una spirale davvero tragicomica, tra battute fuori luogo e donne fatali, squali e insidie, inganni e batoste, lo porterà alla scoperta di un nuovo se stesso.