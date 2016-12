Cameron Diaz, acrobazie erotiche e filmino hot per "Sex Tape"

14:00 - Svelate le prime immagini del trailer "Sex Tape" con Cameron Diaz e Jason Segel nei panni di una coppia un po' annoiata che per rivitalizzare il rapporto gira un filmino osè casalingo. Fin qui nulla di male, ma proprio quel file finisce in Rete e i due diventano i fenomeni del momento. La pellicola uscirà in Italia il 21 agosto.

Insomma ancora una volta Cameron non sbaglia un colpo e tra il tono leggero della commedia e qualche spunto erotico, rimane sempre una delle attrici di Hollywood più ironiche ed amate. "Siamo riusciti nello stesso tempo a fare gli idioti tutto il giorno e raccontare una romantica storia d'amore", ha dichiarato al magazine americano People qualche giorno fa.