Arisa: "Siamo tutti un po' vermetti"

08:49 - Arisa ha presentato il film d'animazione "Barry, Gloria e i Disco Worms", in uscita giovedì, dove doppia Gloria una cantante scatenata. "Ho sposato il messaggio del film - dice l'artista - chiunque può sognare qualunque sia la propria situazione ed estrazione sociale. In fondo tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo sentiti un po' dei vermetti".

"E' stato bello poter stonare per copione - ha poi aggiunto Arisa - e prestare una voce ad un film animato che trasmette un messaggio importante". Nel cast c'è Gabriele Lopez, figlio d'arte dell'attore e doppiatore Giorgio Lopez, oltre che nipote di un altro Lopez che di nome fa Massimo. A questi si aggiungono pure Gianluca e Nicola Vitiello, entrambi speaker di Radio Deejay.



La storia che racconta il riscatto sociale, e musicale, di un gruppo di lombrichi che decidono di fondare una band di disco music, ha tra i protagonisti anche la figura di Gloria, improvvisata cantante a ritmo di "Disco inferno", "Boogie Wonderland", "Yes Sir, I Can Boogie" e altri successi dell'epoca disco music.