Angelina Jolie e Brad Pitt sul set insieme dopo nove anni

12:30 - Dopo nove anni 9 anni Brad Pitt e Angelina Jolie torneranno a recitare insieme. Se sul set di "Mr. e Mrs Smith" si innamorarono ora nella nuova pellicola drammatica "By The Sea" non solo sono la coppia più invidiata di Hollywood ma sono anche i produttori. Secondo Variety, al centro c'è la relazione tormentata tra marito e moglie.

"Sono molto felice di continuare il mio rapporto con Donna Langley, presidente della Universal Pictures, e l'intero team, - ha dichiarato la Jolie - completando Unbroken (il film da lei diretto, in uscita negli Usa a Natale, dedicato alla figura dell'atleta olimpico, diventato eroe di guerra, Louis Zamperini, recentemente scomparso a 97 anni ndr) e cominciando a lavorare su By The Sea. Hanno creato un posto molto speciale per gli autori, e confido nella continua passione e nel supporto che mi hanno offerto come filmmaker".