Ambra: "Con Maldamore abbiamo sdoganato il tradimento"

08:25 - "Maldamore" di Angelo Longoni nelle sale dal 13 marzo racconta di traditori e traditi che a loro volta diventano traditori. Protagoniste due coppie: Veronica (Ambra Angiolini) con Marco (Luca Zingaretti) e Paolo (Alessio Boni) con Sandra (Luisa Ranieri). Un interfono per bambini lasciato acceso per sbaglio fa precipitare tutto. Marco e Paolo si raccontano, dall'altra parte della casa Veronica e Sandra vengono a sapere di essere state tradite.

Alessio Boni che nel film è il traditore che si scopre, solo dopo, tradito, spiega perché dice di no al matrimonio: "Nella vita secondo me ci sono più sfumature nei sentimenti. Anche per questo io non ho mai creduto nella contrattualizzazione dell'amore. Se fossi un credente lo farei, ma farlo per contratto non lo capisco".



Per Luca Zingaretti: "In una coppia le corna non sono certo la cosa peggiore che possa capitarti. Peggio è se ti ritrovi in coppia a non guardarti mai". Mentre Ambra sottolinea: "Per certe coppie come quella che mi vede protagonista nel film, il tradimento ci sta tutto. E' una coppia che ormai somatizza il proprio disagio. Va detto che con Maldamore abbiamo sdoganato il tradimento, lo abbiamo liberato dagli armadi". Luisa Ranieri, invece, rivela: "Non so come mi comporterei di fronte a un tradimento, ma si può ripartire se davvero ci si vuole bene".



Nel cast del film, costato 1.750.000 euro e prodotto da Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Emidi e Silvia Natili, oltre i camei della stessa Cucinotta e di Claudia Gerini, la partecipazione di Eugenio Franceschini, Miriam Dalmazio, Eleonora Ivone, Ettore Bassi, Adolfo Margiotta. Le musiche sono di Sergio Cammariere.