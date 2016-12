9 aprile 2014 "Un matrimonio da favola", i Vanzina firmano il loro personale "Grande freddo" Esce giovedì 10 aprile la nuova commedia che tratta, con toni ora divertenti ora dolceamari, la rimpatriata di un gruppo di ex compagni di scuola Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:20 - Un film comico, tra nostalgie e conti fatti con il tempo che passa. E' "Un matrimonio da favola", il nuovo film dei Vanzina che arriva nei cinema giovedì 10 aprile e che il regista Carlo descrive così: "Un film comico fino alla fine, per raccontare come hanno fatto anche Verdone e Genovese dei compagni di scuola che non si vedono da 20 anni, e non hanno le vite che volevano, ma che sperano nel secondo tempo di aggiustare le cose".

Una commedia corale, con un ricchissimo cast infarcito di molti dei migliori protagonisti delle commedie delle ultime generazioni: da Ricky Memphis a Emilio Solfrizzi, da Adriano Gianni a Max Tortora, passando per Stefania Rocca, Andrea Osvart, Ilaria Spada e Riccardo Rossi.



Al centro della trama l'incontro, a 20 anni dalla maturità, di cinque compagni di liceo, per il matrimonio di uno di loro, che impiegato in una grande banca a Zurigo e sta per sposare la figlia del banchiere per cui lavora. Gli amici accettano entusiasti, ma tra loro ne succedono di tutti i colori.



"Quando metti in scena un matrimonio è inevitabile pensare a 'Il matrimonio del mio migliore amico', 'Quattro matrimoni e un funerale', il più demenziale 'Tre uomini e una pecora' - dice Carlo Vanzina - ma c'è anche Il grande freddo tra le fonti d'ispirazione". Anche per questo, nonostante le situazioni divertenti, i toni assumono spesso sfumature dolceamare. "Questa è una commedia che si basa su cose reali - dice Stefani Rocca -, sui sentimenti, non è solo di gag, uno spaccato di vita affrontato con leggerezza".