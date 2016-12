"Tutta colpa di Freud" esordio boom al boxoffice

12:18 - Dopo aver sbancato il botteghino con i dittico di "Immaturi", Paolo Genovese colpisce ancora. E lo fa con una commedia che sta conquistando il pubblico italiano. Grande esordio in sala per "Tutta colpa di Freud" - prodotto da Lotus Production e Medusa Film che lo distribuisce in sala - capace in appena 4 giorni di programmazione di incassare 2.098.227 euro con un'ottima media per copia di 5.057 euro.

"Tutta colpa di Freud" tallona il film di Scorsese "The Wolf Of Wall Street" (5911). Si tratta di uno degli esordi in sala più alti degli ultimi sei mesi per un film italiano, capace in questo caso di tenere testa allo Scorsese di “The Wolf of Wall Street” con cui ha ingaggiato un forsennato testa a testa. Tutti pazzi dunque per la psicoanalisi in rosa della commedia di Genovese, magnificata da un cast da applausi in cui primeggiano Marco Giallini e le sue fantastiche primedonne fra cui Anna Foglietta, Claudia Gerini e Vittoria Puccini.