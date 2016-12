"Transformers 4", parla Jack Reynor

09:50 - "E' un'esperienza unica venire in un set come questo tutti i giorni. E sono onorato di farne parte. Il mio personaggio è un eroe, uno che non ha paura di combattere per i suoi ideali". A parlare è Jack Reynor, l'attore che interpreta Shane Dyson nel nuovo film di Michael Bay "Transformers 4". Le immagini dal backstage e le interviste ai protagonisti del film - in uscita nelle sale italiane il 16 luglio - in una clip esclusiva per Tgcom24.

La saga continua con un'altra sfida tra gli umani, guidati da Mark Wahlberg (Cade Yeager), Optimus Prime e gli Autobots contro l'ennesimo nemico che cerca di conquistare il pianeta. Il nuovo capitolo, prodotto - tra gli altri - anche da Steven Spielberg, si intiola "Transformers 4: L'età dell'estinzione" e ha inizio dopo l'epica battaglia che ha lasciato in macerie la metropoli di Chicago. Continuamente sul filo della tensione, i protagonisti saranno travolti dalla guerra fra bene e male, che culminerà in un conflitto in tutto il mondo. Un film che promette di mostrare la più dura e impressionante sfida mai vissuta.



Nel cast nomi di spicco come Stanley Tucci (Joshua Joyce), Kelsey Grammer (Harold Attinger),T.J. Miller (Lucas Flannery) per quella che promette di essere una pellicola molto apprezzata anche al botteghino.