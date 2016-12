19 febbraio 2014 "The Lego", sbarca nelle sale il film sui famosi mattoncini Il film arriva nei cinema italiani dal 20 febbraio dopo aver sbancato negli Usa: Tgcom24 offre la clip "Buongiorno" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:57 - "The Lego movie", la prima assoluta rappresentazione cinematografica delle avventure dei famosi mattoncini sbarca nelle sale dal 20 febbraio. Il film, diretto da Phil Lord e Christopher Miller è interpretato vocalmente nella versione originale da Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nick Offerman, Alison Brie e Charlie Day, con Liam Neeson e Morgan Freeman. Tgcom24 offre la clip "Buongiorno".

Il film d’animazione digitale in 3D segue le avventure di Emmet, una minifigure Lego ordinaria, ligio alle regole, e del tutto comune che viene erroneamente identificato come una persona dai poteri straordinari, la figura chiave per salvare il mondo. Viene quindi coinvolto da un gruppo di sconosciuti, in una missione epica nel tentativo di fermare un tiranno malvagio, un’avventura senza speranza per Emmet, che lo coglie decisamente impreparato. Chris Pratt presta la voce ad Emmet. Will Ferrell interpreta la voce del suo nemico principale, il Presidente Business, un malvagio Ceo che tenta, con difficoltà, di dominare il mondo quanto micro-gestire la propria vita; mentre Liam Neeson dà la voce al potente seguace del Presidente, noto come Bad Cop/Good Cop, che non si fermerà davanti a nulla pur di catturare Emmet.



I compagni di viaggio di Emmet sono il premio Oscar Morgan Freeman, che presa la voce a Vitruvius, un vecchio mistico; Elizabeth Banks è Lucy, una ragazza "dura come una roccia", che scambia Emmet per il salvatore del mondo e lo guida nella sua ricerca; Will Arnett interpreta il misterioso Batman, un personaggio Lego coinvolto in una relazione con Lucy; Nick Offerman è uno spavaldo pirata dai tratti marcati, ossessionato dalla vendetta verso il Presidente Business; Alison Brie è la dolce ed amabile presenza della squadra, che nasconde un potente segreto, mentre Charlie Day dà la voce all'astronauta Benny. Nel film saranno inclusi sia i personaggi più popolari del mondo Lego sia personaggi nuovi, permettendo agli appassionati del brand che per generazioni hanno utilizzato i celebri mattoncini tanto nella loro forma giocattolo quanto nei videogiochi, di godere di una nuova forma d’intrattenimento visiva del mondo dei Lego, come mai prima d’ora.