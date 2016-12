"Supercondriaco", Dany Boon porta sullo schermo tutte le sue manie...

12:13 - Torna nei cinema italiani Dany Boon, protagonista di "Giù al nord", che ora è regista e interprete di "Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute". E' la storia di un uomo che, all'alba dei 40 anni, non è ancora sposato e non ha figli: è vittima di un'ipocondria che segna la sua vita ormai da troppo tempo, facendo di lui un nevrotico in preda alle paure. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

Il suo unico, vero amico è il dottor Dimitri Zvenka, suo medico curante, che prende a cuore il caso di Romain, salvo poi pentirsene amaramente. Il malato immaginario, infatti, è un soggetto difficile da gestire e Dimitri farebbe qualsiasi cosa per sbarazzarsene definitivamente. La soluzione potrebbe essere aiutarlo a trovare la donna della sua vita...



Boon, che è anche autore del soggetto e della sceneggiatura, rivela che il personaggio in realtà lo tocca molto da vicino... "Devo ammettere di essere molto angosciato dalle malattie, come tanti altri artisti d'altronde - racconta -. Mi basta percepire il minimo sintomo che mi convinco di essere gravissimo, o addirittura in stato terminale".



Il film è diventato anche una dorta di seduta psicanalitica. "Prima di tutto - racconta -, merito dell'autoironia, questo film è diventato un modo per esorcizzare le mie manie, riuscendo a far ridere gli altri attraverso me stesso. Più una storia è sincera e personale, più la commedia sarà efficace e ci si potrà spingere oltre, esplorando il delirio e la follia. Come nel film, anche io apro le porte con i gomiti e mi lavo le mani se per caso ho digitato un codice su un apparecchio. E anch'io preferirei cadere dalle scale piuttosto che tenermi al corrimano".