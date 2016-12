26 marzo 2014 "Storia di una ladra di libri", le letture rubate alla Germania nazista Il 27 marzo in sala il film tratto dal best-seller "La bambina che salvava i libri" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - Diretto dal pluripremiato regista Brian Percival ("Downton Abbey"), "Storia di una ladra di libri" è ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di Liesel (Sophie Nélisse). Affidata dalla madre ad Hans Hubermann (Geoffrey Rush) e alla sua irritabile moglie Rosa (Emily Watson), Liesel fatica ad adattarsi sia a casa che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché non sa leggere.

Con grande determinazione, è tuttavia decisa a cambiare la situazione e trova un valido alleato nel suo papà adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo primo libro "Il manuale del becchino", rubato al funerale del fratellino. L'amore di Liesel per la lettura e il crescente attaccamento verso la sua nuova famiglia si rafforzano grazie all’amicizia con un ebreo di nome Max (Ben Schnetzer) che i suoi genitori nascondono nello scantinato e che condivide con lei la passione per i libri incoraggiandola ad approfondire le sue capacità di osservazione. Altrettanto importante diventa l'amicizia con un giovane vicino di casa, Rudy (Nico Liersch), che prende in giro Liesel per la sua mania di rubare i libri ma intanto si innamora di lei.



"Storia di una ladra di libri" è tratto dal bestseller "La bambina che salvava i libri" dello scrittore australiano Markus Zusak. Pubblicato per la prima volta nel 2005, il libro ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in oltre trenta lingue. E' rimasto per sette anni nella classifica del New York Times dei migliori bestseller di tutti i tempi, è stato primo in classifica su Amazon.com ed ha vinto almeno una dozzina di premi letterari.