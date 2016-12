"Smetto quando voglio", da ricercatori a spacciatori per la crisi

09:58 - Il titolo dell'opera prima di Sydney Sibilia è già molto eloquente "Smetto quando voglio - Meglio ricercati che ricercatori", nelle sale dal 6 febbraio. Può la crisi trasformare giovani ricercatori e universitari in una banda criminale? Può accadere. Dramma e commedia si mescolano con un cast di buon livello tra cui Edoardo Leo, Valeria Solarino, Libero De Rienzo, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti con la partecipazione speciale di Neri Marcorè.

"Con questo film volevo fare solo intrattenimento. La satira sociale è un altra cosa. - spiega il regista Sydney Sibilia - Certo il film è pieno di citazioni da 'I soliti ignoti', 'Ocean's Eleven' a 'Breaking Bad. La volontà era di fare un film divertente. Certo che ci sono temi forti e, va detto, che, proprio in questo senso, abbiamo trovato nella realtà delle cose talmente assurde da non poter essere credibili in fiction".



"Pur di lavorare - interviene Valeria Solarino - ho finto di saper fare tutto, di andare a cavallo, ma anche di non aver mai fatto l'Accademia se volevano degli attori naive". E c'è anche chi ha fatto peggio come Edoardo Leo: "Ho scritto nel mio curriculum di aver frequentato la scuola recitazione La scaletta e anche di aver fatto corti inesistenti con titoli inventati".



Tutto ha inizio con Pietro Zinni (Edoardo Leo) che ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa. Il successo è immediato e deflagrante, arrivano finalmente i soldi, il potere, le donne e il successo. Il problema sarà gestirli...