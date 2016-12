8 maggio 2014 "Sex, una commedia sentimentalmente scorretta": risate irriverenti dalla Spagna Arriva nelle sale italiane il film sulle relazioni di coppia e la guerra dei sessi. Protagonista Miguel Angel Munoz, noto in Italia per la serie "Paso Adelante" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:47 - Arriva nelle sale, in occasione della Festa del Cinema, "Sex" una commedia sentimentalmente scorretta. Firmata dal regista Miguel Ángel Lamata, è una commedia sulle relazioni di coppia e la guerra tra i sessi, temi trattati con ironia e cinismo su uno sfondo romantico. Un film dedicato a un pubblico adolescenziale e non solo. Protagonista è Miguel Angel Munoz, in Italia noto per la serie televisiva "Paso Adelante".

La struttura del film si muove tra la commedia e il thriller d'azione in cui la mission impossibile dei protagonisti sarà, infatti, quella di (ri)conquistare l'amore. "Sex" parte come commedia leggera, poi cerca svolte e colpi di scena, creando infinite situazioni comiche, fino ad arrivare a un finale scoppiettante e non prevedibile.



Il film gioca sul concetto che in amore e in guerra non ci sono regole. Ne risulta un prodotto piacevolissimo, a metà strada tra "Manuale d'amore" di Giovanni Veronesi e un film di Almodovar, che si rivolge al pubblico dell'odierna commedia all'italiana stuzzicando fantasie ed intriganti pulsioni nascoste.