"Padre Vostro", un prete lotta contro i preservativi

10:31 - Su una piccola isola dalmata c'è un grande problema: si fanno pochi figli. Ecco che entra in scena il rivoluzionario Don Fabijan (Kresimir Mikic) che escogita un piano "diabolico" per far aumentare la natalità: bucare i preservativi in vendita sull'isola eliminando il problema all'origine. Sono gli ingredienti della commedia "Padre Vostro" di Vinko Bresan, nelle sale italiane da oggi. A Tgcom24 una clip in anteprima.

Grazie all’aiuto dell’edicolante Peter (Niksa Butijer) - assillato dalla moglie Marta (Marija Skaricic) che lo accusa d’infanticidio a causa della vendita di condom - e di Martin (Drazen Kuhn), farmacista reazionario che scambia le pillole anticoncezionali con vitamine, le nascite iniziano a fioccare. Ben presto la notizia si diffonde ed in poco tempo turisti e giornalisti invadono l’isola della fertilità in cerca del miracolo. Nonostante le buone intenzioni che animano Don Fabijan e i suoi complici, la situazione sfugge loro di mano costringendoli ad affrontare le conseguenze delle loro azioni.



Il film ha partecipato a Festival Karlovy Vary, ha avuto una nomination all’European Film Award come Miglior Commedia ed è stato anche presentato al Trieste Film Festival.