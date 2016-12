"Nymphomaniac" sconvolgerà l'Italia

10:50 - Dopo mesi di dibattiti e polemiche "Nymphomaniac" di Lars von Trier con Stellan Skarsgard, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf e Uma Thurman, sbarca in Italia in due parti: il 3 e il 24 aprile. Due versioni una della durata di 4 ore e l'altra di 5. Tutto ruota attorno alla storia della protagonista Joe (Gainsbourg), una ninfomane, come lei stessa si autoproclama.

Una fredda sera d’inverno il vecchio e affascinante scapolo, Seligman (Stellan Skarsgard), trova Joe in un vicolo dopo che è stata picchiata. La porta a casa dove cura le sue fe rite e le chiede di raccontargli la sua storia. L’ascolta assorto mentre lei narra, nel corso dei successivi 8 capitoli, la storia della sua vita, piena di incontri e di avvenimenti.