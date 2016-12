10 settembre 2014 "Necropolis - La città dei morti", il terrore si nasconde sotto le strade di Parigi Arriva giovedì 11 settembre nei cinema il nuovo thriller-horror ambientato nelle catacombe della capitale francese. Tgcom24 vi presenta un dietro le quinte esclusivo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:32 - Arriva giovedì 11 settembre nei cinema italiani "Necropolis - La città dei morti", thriller diretto dal regista John Erick Dowdle. Una storia ambientata nel sottosuolo di Parigi, dove si nascondono chilometri di catacombe tortuose, eterna dimora di un numero infinito di anime. Quando una squadra di esploratori si avventura in quel labirinto inesplorato di ossa, scopriranno il segreto di questa città dei morti. Tgcom24 vi offre una featurette esclusiva.

Un viaggio nella follia e nel terrore che raggiunge la psiche umana in profondità, facendo riaffiorare i demoni personali che tornano a tormentare ciascuno di noi. A intrecciarsi sono i destini di sei personaggi, che calandosi nel ventre della capitale francese si troveranno a dover fronteggiare i propri demoni.



Un thriller intenso girato in stile guerriglia con delle telecamere portatili e videocamere da testa, il film unisce gli attuali misteri sul mondo antico, con il fenomeno giovanile contemporaneo dell'esplorazione urbana, per dar vita ad una storia incentrata sul terrore psicologico dei personaggi.



Lo firma la coppia che ha firmato i thriller dell’orrore contemporanei "Devil" e "Quarantena" (Quarantine), nonché uno dei più noti found-footage del cinema, "The Poughkeepsie Tapes", ovvero lo scrittore/regista John Erick Dowdle e lo scrittore/produttore Drew Dowdle. "Necropolis" è la prima produzione ad avere avuto l’autorizzazione ad accedere alla zona catacombale di Parigi, apportando credibilità e un senso di claustrofobia a una storia che attinge misteri archeologici del passato al mondo reale.