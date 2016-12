12 marzo 2014 "Mr. Peabody e Sherman", viaggio nel tempo per due amici molto speciali Arriva nelle sale il 13 marzo la pellicola d'animazione tra avventure e magia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:16 - Il film d'animazione "Mr. Peabody e Sherman", nelle sale dal 13 marzo, vede al centro della pellicola Mr. Peabody, il cane più intelligente del mondo e il suo figlio adottivo, un monello di nome Sherman. Entrambi utilizzano la macchina del tempo, il Tornindietro, per lanciarsi nelle avventure più spericolate mai compiute da uomo o cane. E' una commedia avventurosa condito dall'insolita amicizia dei due protagonisti: un cane ed un ragazzo.

Quando Sherman mette in moto il Tornindietro per far colpo sulla sua compagna di scuola Penny, accidentalmente provoca un buco nell’universo, scatenando il caos fra gli eventi della storia del mondo. Ma prima di poter modificare per sempre il passato, il presente e il futuro, Mr. Peabody accorrerà in loro aiuto, cimentandosi nella prova più difficile che si possa affrontare: fare il genitore. Questo trio a spasso nel tempo lascerà un segno nella storia.