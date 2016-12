10 luglio 2014 "Mai così vicini", amore maturo tra Michael Douglas e Diane Keaton In esclusiva a Tgcom24 la clip della commedia romantica firmata da Rob Reiner Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:33 - Arriva nelle sale italiane il 10 luglio la commedia romantica "Mai così vicini", l'ultima pellicola firmata da Rob Reiner ("Harry ti presento Sally", "Non è mai troppo tardi"). Il film racconta la nascita di un grande amore in tarda età, grazie a due interpreti d'eccezione: Diane Keaton e Michael Douglas. Una riflessione sull'amore, ma anche sulla maturità e sul coraggio di sapersi reinventare. In esclusiva a Tgcom24 una clip del film.

Oren (Michael Douglas) è un agente immobiliare che vuole a tutti i costi vendere la sua ultima casa prima di andare in pensione. I suoi piani però vengono scombinati dal figlio che, inaspettatamente, gli molla la nipote, della cui esistenza non sapeva nulla.



Incapace di prendersi cura della tenera bambina di nove anni, la affida alla risoluta ed amabile vicina di casa Leah (Diane Keaton) e cerca di tornare alla sua monotona quotidianità. Un po' alla volta, però, Oren imparerà ad aprire il cuore alla famiglia, a Leah e alla vita stessa.