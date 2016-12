18 giugno 2014 "Mademoiselle C": moda, potere e modelle ruotano attorno a una redattrice icona Carine Roitfeld, ex direttrice di "Vogue Paris", è la protagonista del docu-film di Fabien Constant in uscita giovedì 19 giugno, nelle sale e in contemporanea su Infinity Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - Arriva nei cinema, il 19 giugno, "Mademoiselle C", docufilm che ha per protagonista Carine Roitfeld. La redattrice di moda più conosciuta al mondo insieme alla direttrice di "Vogue America, Anna Wintour", ha lasciato dopo dieci anni la direzione di "Vogue Paris" nel 2011. Obiettivo creare una nuova rivista, "CR". Il film di Fabien Constant racconta quell'avventura. Il film è disponibile anche su Infinity. Tgcom24 presenta una clip esclusiva.

Lasciando il comando della prestigiosa rivista, Caroline è partita per un viaggio verso quello che lei stessa ha definito "la libertà". Libertà di mettere in piedi una nuova sfida, dare alle stampa la quintessenza della rivista di moda, la più chic, la più sorprendente, la più glamour, la più innovativa e che, naturalmente, porterà il suo nome. Moda, potere, modelle: tutti si ritrovano attorno alla più iconica delle redattrici di moda del mondo, alla più parigina, alla Torre Eiffel su un tacco 12: l'irreverente Mademoiselle C.



Nel film compaiono molti personaggi illustri del mondo delle passerelle, da Karl Lagerfeld a Donatella Versace, passando per modelle come Linda Evangelista. "Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non mi hanno proposto spesso di essere il soggetto di un documentario - ha dichiarato la Roitfeld -. Quando lavoravo per 'Vogue', i miei collaboratori erano restii all'idea di essere filmati e dunque era complicato. Qualche anno fa sono stata seguita da una troupe della CNN, ma le riprese erano durate poco, due o tre appuntamenti al massimo. Fabien mi ha proposto il suo progetto nel momento in cui lanciavo la mia nuova rivista. Ho accettato spontaneamente, senza riflettere troppo su quello che avrebbe comportato. Non mi sono resa conto che correvo il rischio di diventare una nuova Kim Kardashian".