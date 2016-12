10 marzo 2014 "Lovelace", Amanda Seyfried è la star del porno Gola profonda Il 27 marzo arriva nelle sale italiane il film che ha fatto scandalo negli Usa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:28 - Ancora non si sa se sarà vietato ai minori, come negli Usa, ma è attesa per l'uscita - il 27 marzo - nelle sale italiane di "Lovelace", il film che racconta la vita della pornostar Linda, star di "Gola Profonda", morta in un incidente d'auto a 53 anni nel 2002. La protagonista è Amanda Seyfried, nel cast anche Juno Temple, Chris Noth, James Franco (Hugh Hefner) e Sharon Stone.

La pellicola di Rob Epstein e Jeffrey Friedman ripercorre una parte di quella vita, subito prima e subito dopo il celebre film. Che fu un fenomeno: nonostante si trattasse di un film pornografico il pubblico faceva la fila fuori per entrare e incassò oltre 1 milione di dollari. "In tutta la mia vita ho trascorso solo 17 giorni nell'industria pornografica, non voglio essere ricordata per quello", disse la Lovelace nel tentativo di cancellare il film che nel 1972 la rese celebre.



Nel film Lovelace la Seyfried si innamora di un tipo losco, più grande di lei, Chuck Traynor (Peter Sarsgaard), il cui lavoro a lei ignoto è nell'industria del porno. Indebitato fino al collo decide di sfruttare la ragazza che ha appena sposato e che ha una caratteristica tabù che può farla diventare una star del settore: provare piacere durante il rapporto orale. I produttori e il regista Gerard Damiano sono entusiasti dell'ingenuità della ragazza, così diversa dalle attrici porno professioniste e non immaginano che lei non è affatto consenziente ma vittima di violenza e abusi del marito. Ma la realtà privata è tutt'altra e drammatica e dopo vari tentativi riesce a fuggire dal marito-agente e rifarsi la vita, recuperare la famiglia (Sharon Stone interpreta la madre) che l'aveva allontanata e passare il resto dei giorni a combattere contro il mercato pornografico accanto alle femministe.