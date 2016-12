"Lei", la voce che fa innamorare Joaquin Phoenix

10:37 - Arriva nelle sale italiane dal 13 marzo il nuovo film "Lei-Her" di Spike Jonze, fresco vincitore dell'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale. Joaquin Phoenix è Theodore che in seguito a una cocente delusione d'amore si chiude in se stesso. Poi la voce di un computer sofisticato si insinua nella sua vita fino a farlo innamorare e "salvarlo" dal buio della depressione. Nel cast c'è anche Amy Adams.

"Theodore all'inizio è in uno stato di isolamento volontario, non sa più chi è, gran parte della sua identità si riassumeva proprio nel matrimonio che era così importante per lui. - spiega l'attore in esclusiva a Tgcom24 - Quando quella relazione si dissolve, si sente come se non fosse più connesso col mondo, nemmeno con i suoi amici e si sente isolato. Samantha, per la sua volontà di imparare qualcosa di più sul mondo, sulle emozioni, sull'esperienza, riaccende il suo entusiasmo per il mondo. Lui era una persona molto curiosa e giocosa, entusiasta e piena d'amore quindi lei lo aiuta a ritrovare se stesso, trovare il Theodor che era".



Dunque Theodore resta affascinato da un nuovo e sofisticato sistema operativo che promette di essere uno strumento unico, intuitivo e ad altissime prestazioni. Nasce in questo modo l'incontro con la voce Samantha (Scarlett Johansson nella versione originale e Micaela Ramazzotti nella versione italiana) vivace, empatica, sensibile e sorprendentemente spiritosa.