"La preda perfetta", Liam Neeson a caccia di un killer seriale

16:08 - Dal 18 settembre arriva nelle sale "La preda perfetta - A Walk Among The Tombstones". Il film, tratto da un romanzo di Lawrence Block, vede protagonista Liam Neeson nei panni di Matthew Scudder, investigatore privato che opera senza licenza a New York, assoldato da uno spacciatore (Dan Stevens) per trovare chi ha rapito e ucciso sua moglie. Sullo sfondo di una New York cupa, Scudder si rende ben presto conto che chi ha ucciso la donna ha già commesso lo stesso tipo di delitto in precedenza, e lo rifarà. Inizia così una corsa contro il tempo per fermare i killer prima che sia troppo tardi. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.