"La Grande bellezza" di Sorrentino vince gli Oscar britannici

12:37 - "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino conquista i Bafta, gli oscar britannici. La pellicola italiana è stata premiata come miglior film non in lingua inglese. La cerimonia di consegna dei premi è avvenuta alla Royal Albert Hall a Londra, a sole due settimane dalla notte degli Oscar a Los Angeles il prossimo 2 marzo.

La sfida londinese era soprattutto - e non per la prima volta - con 'La vita di Adele' del francese Abdellatif Kechiche, in lizza nella stessa categoria. Crescono quindi le speranze per la pellicola italiana selezionata nella cinquina per miglior film straniero agli Academy Awars americani. Un forte accento americano ha intanto caratterizzato l'edizione 2014 dei Bafta, fin dal red carpet impazzito per la presenza di Brad Pitt e Anglina Jolie (entrambi in smoking), ma anche nella gara con le principali pellicole della stagione Usa tutte in lizza, da 'American Hustle', che ha vinto il riconoscimento per migliore sceneggiatura originale e per il quale a Jennifer Lawrence è andato il Bafta come miglior attrice non protagonista, a 'Blue Jasmine' di Woody Allen per cui Cate Blanchett ha vinto il premio come migliore attrice protagonista. Nel ricevere il riconoscimento Cate Blanchett ha ricordato Philip Saymour Hoffman dedicandogli il premio.



Il Bafta come miglior film e' andato a '12 anni schiavo', diretto dal britannico Steve McQueen e a Chiwetel Ehjiofor come miglior attore protagonista per il ruolo nella stessa pellicola. A fare incetta di premi a Londra e' stato pero' 'Gravity', l'avventura spaziale in 3D con George Clooney e Sandra Bullock, che trionfa come 'miglior film britannico', oltre che per la regia (Alfonso Cuaron) e per musica, suono ed effetti visivi tra le altre categorie. Mentre ad un altro film britannico, 'Philomena', interpretato da Judi Dench e Steve Coogan e diretto da Stephen Frears, e' andato il premio per la migliore sceneggiatura non originale.



Emozionante poi la premiazione durante la cerimonia di Barkhad Adbi, il 'pirata' di 'Captain Phillips' che ha vinto il Bafta come miglior attore non protagonista. Ad Helen Mirren, attrice celebre per le sua interpretazione della regina Elisabetta in 'The Queen', e' andato il premio alla carriera: la Dama del cinema britannico ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del principe William, nipote della sovrana.