"L'incredibile storia di Winter il delfino 2" arriva nelle sale

09:00 - In esclusiva su Tgcom24 una clip del film "L'incredibile storia di Winter il delfino 2", nelle sale dal prossimo 25 settembre. Sono passati diversi anni da quando il giovane Sawyer Nelson (Fred Gamble) e la squadra dell’Ospedale Clearwater Marine capeggiata dal Dott. Clay Haskett (Harry Connick Jr.) hanno salvato un giovane delfino che ha perso la coda. Winter diventa la mascotte dell'Acquario ma lo attende un'altra brutta avvventura...

La mamma adottiva di Winter, l’anziana delfina Panama, muore, lasciando Winter solo o sconsolato, incapace di interagire con chiunque, anche col proprio migliore amico Sawyer. La perdita di Panama rischia di avere ulteriori ripercussioni per la sopravvivenza dell'Ospedale Clearwater Marine. Secondo la regolamentazione dei diritti animali negli Stati Uniti, Winter non può vivere da solo, poiché i delfini sono animali sociali e per legge richiedono la compagnia di altri delfini.



Se non riusciranno a trovare un altro delfino femmina per fargli compagna, un delfino che Winter accetti, l'Ospedale dovrà rinunciare anche alla sua mascotte. Mentre il tempo scorre e tutto sembra perduto ecco che qualcosa sembra ridare speranza a tutto il team... Un cast importante, con nomi del calibro di Morgan Freeman, Ashley Judd e Austin Stowell diretti dal regista Charles Martin Smith per un film che promette forte emozioni in una pellicola "formato famiglia".