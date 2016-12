19 agosto 2014 "Into The Storm", quando la natura scatena tutta la sua furia a suon di uragani Il film catastrofista, in uscita il 27 agosto, viene proiettato il 19 in anteprima in alcune città. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - Arriva nei cinema italiani il 27 agosto "Into The Storm", nuovo film del filone catastrofista che promette scintille. Al centro della vicenda la cittadina di Silverstone, che in una sola giornata viene investita da una serie di tornado senza precedenti. In molti cinema italiani il film diretto da Steven Quale sarà proiettato in anteprima il 19 agosto. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

Quale è specializzato in effetti speciali, tensione e catastrofi, avendo alle sue spalle la regia di "Final Destination 5". Di quell'esperienza il regista si è portato dietro buona parte della troupe creativa, dal direttore della fotografia Brian Pearson, allo scenografo David Sandefur, il montatore Eric Sears, il compositore Brian Tyler e la costumista Kimberly Adams (assistente costumista della serie di film “Le Cronache di Narnia”).



Un film ad alta tensione dove tutta la città è alla mercé di cicloni inaspettati e mortali, ma i meteorologi che studiano i cicloni prevedono che il peggiore di tutti deve ancora arrivare. Molti cercano rifugio mentre altri corrono verso il vortice mettendosi alla prova per vedere fino a che punto un vero cacciatore di tornado si può spingere per ottenere lo scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita.



Raccontato attraverso gli occhi e gli obiettivi dei cacciatori di tornado, dilettanti a caccia di emozioni e cittadini coraggiosi, "Into the Storm" lancia lo spettatore nell'occhio del ciclone per vivere l'esperienza di Madre Natura nella versione più estrema.



I protagonisti del film sono Richard Armitage ("Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato", "Lo Hobbit: La Desolazione di Smaug"), Sarah Wayne Callies (la serie televisiva "The Walking Dead"), Matt Walsh ("Ted"), Alycia Debnam-Carey ("Where the Devil Hides"), Arlen Escarpeta ("Final Destination 5"), Nathan Kress (la serie televisiva "iCarly").