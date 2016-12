24 settembre 2014 "Il capitale umano" è il candidato italiano all'Oscar Il film di Paolo Virzì è stato indicato all'Anica: le nomination per la cinquina si sapranno il 15 gennaio 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:10 - L'avventura de "La Grande Bellezza" cominciò con la candidatura all'Anica. Ora l'Italia sogna un'altra statuetta con "Il capitale umano" di Paolo Virzì che è stato indicato dalla commissione selezionatrice all'associazione nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive come candidato per l'Italia all'Oscar straniero. Le nomination per la cinquina si sapranno il 15 gennaio 2015.

"Ringrazio tutti e sono molto onorato - commenta un emozionato Virzì - E' una grande responsabilità quella di rappresentare il nostro Paese in un momento così complicato e così vivo del nostro cinema".