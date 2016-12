"I guardiani della galassia" sbanca il boxoffice americano

11:37 - Successo al boxoffice americano per "I guardiani della galassia". Il film di James Gunn - tratto dal fumetto Marvel - è primo con 94 milioni di dollari, l'incasso d'esordio più alto di sempre per agosto e il terzo più alto dall'inizio dell'anno. Nel cast della pellicola, che sbarca in Italia il 22 ottobre, Chris Pratt nei panni di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana è la letale (e verde) Gamora e Dave Bautista il muscoloso Drax il Distruttore.

Il resto del team è formato da personaggi creati con la tecnica digitale CGI: Rocket Raccoon, procione armato che ha la voce (negli Stati Uniti di Bradley Cooper) e Groot, umanoide dalle sembianze di albero doppiato da Vin Diesel. I cinque formano una squadra di malviventi, simpatiche canaglie che si ritroveranno nella necessità di salvare la Galassia dopo aver rubato una misteriosa sfera al pericoloso Ronan. Dopo aver scoperto il vero potere della sfera e quale minaccia essa costituisca per tutti quanti, Quill e i suoi amici capiscono di dover combattere contro molti "villain" in una disperata battaglia per il fato della Galassia. Fra i nemici dei Guardiani della Galassia ci sono Benicio Del Toro che interpreta Il collezionista, Glenn Close (Nova Prime) e John C. Reilly (Corpsman Dey), Josh Brolin nei panni di Titano Pazzo.



Quello dei Guardiani della Galassia non è il fumetto più famoso e forse per questo incuriosisce gli addetti ai lavori, sempre alla ricerca di qualche nuovo filone da sfruttare senza rischiare più di tanto. "So che incontrerò veri e propri fanatici, ma sono piuttosto rilassato perché in fondo quella de I guardiani della galassia non è la serie Marvel con seguito di culto come altre saghe - dice Chris Pratt -. Io però li conoscevo bene, dal 1991, quando mio fratello mi ha introdotto ai fumetti di Wolverine".