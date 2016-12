12 agosto 2014 "Hercules - Il Guerriero", l'eroe greco invade il cinema con bellezze mozzafiato Dwayne "The Rock" Johnson in sala dal 13 agosto nei panni del semi-dio. Nel cast le modelle Irina Shayk, Barbara Palvin e Ingrid Bolso Berdal Tweet google 0 Invia ad un amico

09:00 - Adrenalina, azione e donne bellissime nel kolossal mitologico "Hercules - Il guerriero", nelle sale italiane dal 13 agosto. A far prendere vita sul grande schermo al muscoloso figlio di Zeus è il wrestler e attore Dwayne "The Rock" Johnson, mentre nei panni della moglie e dea Megara troviamo la top-model Irina Shayk. Il film segue le vicende dell'eroe greco anni dopo le dodici fatiche, quando ha voltato le spalle agli dei per diventare mercenario.

Ad impreziosire il cast altre due bellezze da 'Olimpo': l'attrice norvegese Ingrid Bolso Berdal (nei panni di Atalanta) e la modella ungherese Barbara Palvin (che interpreta Antimachea). Nella versione di Brett Ratner, regista di "Red Dragon" e "X-Men - Conflitto finale", il mitologico Eracle si carica di una vena di umorismo che lo rende più umano.



Reduce dalle dodici fatiche, Hercules ha deciso di voltare le spalle agli dei. Ora è alla guida un gruppo di un gruppo di mercenari ed è stato assunto dal re dei Traci per allenare i suoi uomini e trasformarli in un efficiente e brutale macchina da guerra.