"Guardians of the Galaxy", gli eroi che salvano la galassia

13:22 - Dopo il grande successo di "The Avengers", "Iron Man", "Thor" e "Captain America", arriva nelle sale italiane il 22 ottobre un nuovo film ricco d’azione. "Guardians of the Galaxy" è un’avventura epica che proietta l’universo cinematografico Marvel nello spazio infinito, con un'insolita squadra di eroi riunita per salvare il destino della galassia. Tgcom24 offre il primo trailer.

L'audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia l’intero universo. Per sfuggire all'ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Ma quando Quill scopre il vero potere della sfera e la minaccia che costituisce per il cosmo, farà di tutto per guidare questa squadra improvvisata in un’ultima, disperata battaglia per salvare il destino della galassia. Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (che nella versione originale dà la voce a Groot), Bradley Cooper (che nella versione originale dà la voce a Rocket), Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close (nel ruolo di Nova Prime Rael) e Benicio del Toro (nel ruolo del Collezionista). Diretto da James Gunn, il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jeremy Latcham, Alan Fine e Stan Lee sono i produttori esecutivi. La storia è di Nicole Perlman e James Gunn mentre la sceneggiatura di James Gunn.