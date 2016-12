14 maggio 2014 "Godzilla", ritorno in 3D per denunciare i pericoli dell'energia nucleare Il lucertolone creato nel dopoguerra rinasce a nuova vita con un film che esce in contemporanea mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - Torna sul grande schermo Godzilla. A sessant'anni dalla sua prima apparizione, il mostro radioattivo creato nel dopoguerra da Ishir Honda, trova una nuova versione con "Godzilla", film in 3D che esce il 15 maggio nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa. Diretto da Gareth Edwards, il film ha per protagonisti Bryan Craston, Elizabeth Olsen e Aaron Taylor Johnson, astri crescenti nel panorama hollywoodiano. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Una nuova versione del lucertolone per eccellenza, che punta a restituirne una versione più complessa rispetto al passato. Secondo regista e i protagonisti, tra cui Bryan Cranston, indimenticabile Walter White nella serie televisiva "Breaking Bad", si tratta infatti di una metafora che riporta agli abusi dell'uomo nei confronti della natura e al pericolo dell'energia atomica, in tutte le sue forme.



"Godzilla ci ricorda quanto puo' essere devastante questo tipo di energia, le scorie e l'abuso in generale che l'uomo perpetra nei confronti dell'ambiente in cui vive. Si fosse trattato di un semplice monster movie, tutto effetti speciali ed esplosioni, non avrei accettato la parte - ha detto Cranston, che interpreta lo scienziato che ha il sentore dell'esistenza di Godzilla -. Rappresenta colui che porta equilibrio nell'universo e lo fa dando una bella lezione agli uomini".



E pensare che il giovane regista, Gareth Edwards, si è dovuto fare in quattro per convincere gli attori a prendere parte al film. Alla fine però è riuscito a mettere insieme un cast di tutto rispetto, compresi Juliette Binoche, che fa una breve apparizione, il giapponese Ken Watanabe, nominato all'Oscar per "L'ultimo samurai", al fianco di Tom Cruise.