"Colpa delle stelle", il grande amore di due ragazzi contro il cancro

09:01 - Dopo il grande successo al boxoffice americano sbarca nelle sale italiane "Colpa delle stelle" diretto da Josh Boone e tratto dall'omonimo romanzo di John Green. E' la storia dell'incontro travolgente tra i giovanissimi Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) e Augustus Waters (Ansel Elgort) che si conoscono a un gruppo di supporto per giovani malati di cancro.

Questo amore rende i due adolescenti immuni a tutte le problematiche della malattia e proiettati solo verso la loro romantica. Una storia d’amore unica che avrà la sua consacrazione in un viaggio speciale ad Amsterdam dopo le grandi difficoltà superate da entrambi a causa della terribile malattia.



"Colpa delle stelle" è anche una colonna sonora di successo - Charli XCX ma anche Ed Sheeran, Birdy e Lykke Li sono solo alcuni dei nomi che arricchiscono la colonna sonora di "Colpa delle Stelle", uscita in Italia lo scorso 26 agosto. In molti dei Paesi dove è già uscito, il film è entrato ai primi posti del boxoffice e la colonna sonora si è posizionata nella Top 10 delle classifiche di vendita (in America al primo posto della sezione Colonne Sonore).