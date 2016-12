"Captain America: The Winter Soldier", nuove avventure per l'eroe Marvel

09:00 - Il superoe più patriotico della Marvel è tornato. E' sbarcato al cinema "Captain America: The Winter Soldier", ambientato dopo gli sconvolgenti eventi di New York con gli Avengers. Steve Rogers (Chris Evans) conduce una vita tranquilla a Washington, ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato si lascia trascinare in una rete di intrighi che mettono in grave pericolo le sorti del mondo

Unendo le forze con Vedova Nera (Scarlett Johansson, sempre elegantissima), Capitan America lotta per smascherare una cospirazione in continua espansione, respingendo killer professionisti inviati per chiudergli la bocca. Quando il reale obiettivo del perfido complotto viene rivelato, Capitan America e Vedova Nera reclutano un nuovo alleato: il Falcon. Presto si troveranno però ad affrontare un nemico inaspettato che si fa chiamare il Soldato d'Inverno.



A tre anni di distanza dal primo film, Chris Evans torna a prestare il volto al leggendario supereroe Marvel Steve Rogers/Capitan America, mentre nei panni dell'intrigante Natasha Romanoff/Vedova Nera troviamo Scarlett Johansson. Sebastian Stan veste invece i panni del villan Bucky Barnes/il Soldato d'Inverno, mentre Anthony Mackie è Sam Wilson/Falcon.