"Boxtrolls - Le scatole magiche", favola tra mostriciattoli e risate

10:13 - In anteprima a Tgcom24 il trailer italiano di "Boxtrolls - Le Scatole magiche", il nuovo film dei creatori di "Coraline e la porta magica", in uscita a ottobre. E' una favola comica ambientata a Cheesebridge, elegante cittadina dell'epoca Vittoriana, i cui abitanti sono ossessionati dalla ricchezza e dall'odore del formaggio. Sotto le sue suggestive stradine dimorano i Boxtrolls, dei mostriciattoli che di notte strisciano fuori dalle fogne...

I Boxtrolls rubano ciò che gli abitanti hanno di più caro: i loro figli ed i loro formaggi. O almeno, questa è la leggenda a cui hanno sempre creduto. In realtà, i Boxtrolls sono una comunità sotterranea di eccentrici, stravaganti ed adorabili creature che indossano scatole di cartone riciclato come se fossero gusci di tartaruga. I Boxtrolls hanno anche accolto e cresciuto un orfano umano fin dall’infanzia, insegnandogli a rovistare nei cassonetti, e raccogliere cianfrusaglie, come uno di loro.



Quando i Boxtrolls saranno minacciati da un malvagio disinfestatore di parassiti, che tenta disperatamente di guadagnarsi la stima e l’ammirazione degli abitanti di Cheesebridge con la cattura dei Boxtrolls, questa comunità timida ed ingegnosa dal cuore gentile, dovrà fare affidamento sul ragazzo adottato e su una giovane ricca ed avventurosa, per collegare il loro mondo con quello degli umani, e sperare in un cambiamento – e tanto formaggio.