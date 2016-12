27 giugno 2014 "Babysitting", tutti scomparsi dopo una notte folle: la soluzione è in un video Arriva nei cinema la scatenata commedia di Philippe Lacheau che per la prima volta utilizza per un film comico la tecnica del "found footage". Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

11:36 - Cosa succede se bisogna conciliare un impegno da babysitter e una scatenata festa con gli amici per il proprio 30.mo compleanno? E' quello che capita a Philippe Lacheau (protagonista e co-regista) in "Babysitting - Una notte che spacca", la commedia francese, in uscita nelle sale il 3 luglio, che per la prima volta usa lo strumento narrativo del found footage. Tgcom24 vi offre in anteprima una clip esclusiva.

Come "The Blair Witch Project" o "Paranormal Activity". Ovvero quando per scoprire cosa è avvenuto in una determinata circostanza non resta che esaminare i filmati amatoriali girati dai protagonisti stessi. Tecnica ormai classica negli horror, è la prima volta che viene utilizzata in una commedia, con risultati ovviamente esilaranti.



Franck non può rinunciare all'incarico perché il bambino affidatogli è il figlio niente meno che del suo capo, ma allo stesso tempo non intende disertare la festa. Peccato che il giorno dopo siano tutti scomparsi. Che fine hanno fatto? Unico indizio lasciato nella casa a soqquadro è una videocamera che contiene il filmato della pazza serata appena trascorsa. La polizia, e i genitori del bambino hanno un solo modo per scoprirlo: vedere il filmato.



Tra inseguimenti mozzafiato in go-kart, provocanti balli brasiliani ed imbarazzanti rivelazioni, il divertimento è assicurato. Oltre a Lacheau e David, nel cast anche Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien Arrouti, Enzo Tomasini e Clotilde Courau.