Vincent Cassel, una Bestia irresistibile

08:06 - Circola sul Web il trailer ufficiale del kolossal francese "La Bella e la Bestia" (titolo originale "La belle et la bete") diretto da Christophe Gans con Vincent Cassel e Lea Seydoux (di "La vita di Adele"). Fotografia d'effetto, riprese spettacolari e Cassel irriconoscibile che si svela quando si innamora di Bella. La pellicola arriverà nelle sale francesi il 12 febbraio 2014, in tempo per San Valentino.

La storia ruota attorno a Bella la cui famiglia purtroppo è caduta in povertà. Il padre della ragazza decide di vendere la figlia ad un nobile dalle sembianze terribili. Infatti l'uomo non solo vive isolato nel suo castello ma su di lui pende una maledizione che lo costringe a chiudere il suo cuore...