Viaggio nel tempo con Bill Nighy

10:15 - E' tutto incentrato sulla storia di un ragazzo che scopre il talento familiare di viaggiare nel tempo il nuovo film di Richard Curtis, "Questione di Tempo", nelle sale dal 7 novembre. Tgcom24 offre in esclusiva l'intervista a Bill Nighy, l'attore che nella pellicola interpreta il padre del protagonista Domhnall Gleeson. Non solo, Curtis, autore tra l'altro di "Quattro matrimoni e un funerale" e "Notting Hill" fa un saluto speciale ai nostri lettori.

Il film, che vede tra i protagonisti anche Rachel McAdams, racconta la storia di un 21enne, Tim, che scopre di riuscire a viaggiare nel tempo. Non solo. il padre gli confessa che tutti gli uomini della sua famiglia hanno sempre avuto il potere straordinario di viaggiare nel tempo. Così Tim, che non può cambiare la storia, decide di fidanzarsi. Comunque, quando accidentalmente cancella la linea temporale, dovrà provare a far innamorare la sua ragazza nuovamente.