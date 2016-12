Tgcom24 >

Thor, il conflitto è di famiglia 19 novembre 2013 Thor, il conflitto è di famiglia Arriva nei cinema il nuovo film dedicato alle avventure del vendicatore. Al centro della storia il conflitto con il fratello Loki. Tgcom24 vi offre una featurette esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

14:42 - Arriva nelle sale italiane, il 20 novembre, "Thor: The Dark World", che riprende le avventure del vendicatore dopo le vicende raccontate in "Thor" e "The Avengers". Protagonista è ancora Chris Hemsworth e mentre la regia è di Alan Taylor, già co-regista della serie cult "Il Trono di Spade". Tgcom24 vi offre alcune interviste esclusive ai protagonisti.

Un nuovo capitolo che arriva nei cinema a stretto giro di posta dopo lo straordinario successo del primo episodio e di "Avengers". "Thor è un supereroe unico perché porta con sé il peso della storia e della mitologia - spiega il regista Alan Taylor -. Nel primo film l'impetuoso principe Thor compie i suoi primi passi verso la maturità e la crescita, e nel sequel questo processo continua. Thor si sta preparando a ereditare il potere di Odino e sta diventando non solo uomo ma anche re. Ma nel corso di questo processo di maturazione Thor dovrà affrontare rinunce e sofferenze".