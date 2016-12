Sophie Turner: "Divento una bad-girl"

17:13 - Due anni fa, quand'era quindicenne, la britannica Sophie Turner è diventata famosa grazie al ruolo di Sansa Stark nel kolossal tv "Game of Thrones". Ora la giovane attrice debutta anche al cinema nella ghost story "Another me", presentato in prima mondiale al Festival Internazionale del Film di Roma. Nel cast, fra gli altri, anche Rhys Ifans, Claire Forlani, Jonathan Rhys Meyers, Gregg Sulkin e Geraldine Chaplin.

"E' stata una delle esperienze più entusiasmanti per me finora recitare con questa fantastica regista e con tutto il gruppo di lavoro. Essendo molti meno sul set rispetto a una produzione come Game of Thrones si possono stringere legami più profondi - ha spiegato l'attrice - Avevo bisogno di liberarmi per un po' dei toni cupi della serie... ed è stato un sollievo poter recitare per una volta in jeans e maglietta".



Sophie Turner si è calata con passione nei panni di Fay "perchè è un personaggio molto diverso da Sansa. E' più duro ed è divertente fare la ragazza cattiva, spero di rifarla presto. C'era anche una scena nel film in cui facevo a botte, ma l'hanno tagliata. E' stato molto divertente girarla". La giovane attrice si ritrova in entrambi i ruoli, ma "mi sento piu' vicino a Fay, qualche anno fa soprattutto, ero stramba' come lei".



Nel film, Sophie interpreta Fay, un'adolescente appassionata di fotografia e recitazione che deve confrontarsi con un padre ammalato di sclerosi multipla (Rhys Ifans) e una madre (Claire Forlani) che ha iniziato una relazione extraconiugale. A complicare ulteriormente la vita della ragazza è la sensazione sempre più forte che una presenza minacciosa la segua e a volte si sostituisca a lei.