Shia LaBeouf, sul set scene senza veli e LSD

11:56 - Dopo essere apparso come mamma l'ha fatto per un video dei Sigur Rós, Shia LaBeouf ci è ricascato ed è rimasto completamente nudo sul set di "Charlie Countryman". L'attore ha condiviso su Twitter la foto commentando "Accenditi, sintonizzati, sganciati"; uno slogan coniato negli anni '60 dall'inventore dell'LSD Timothy Leary. Per calarsi meglio nella parte LaBeouf ha infatti ammesso di aver provato la droga psichedelica.

Intervistato l'anno scorso da "USA Today", LaBeouf ha dichiarato di aver preso degli allucinogeni durante le riprese di "Charlie Countryman", per rendere più credibile il suo personaggio: "Anche Sean Penn si era fatto legare a una vera sedia elettrica per Dead Man Walking - si è giustificato - Sono questi gli uomini che ammiro".



L'attore non ha quindi paura di fare scelte coraggiose per la carriera e presto sarà sul grande schermo con un altro ruolo forte, per "Nymphomaniac" di Lars Von Trier. Nel film è protagonista di alcune scene di sesso spinto, anche se girarle non gli ha provocato particolare imbarazzo: "Ho un etica, non sono completamente fuori di testa, ma non credo ci sia nulla di male nel sesso. E' bello se fatto nel modo giusto. Sesso e amore sono due cose separate e il film si concetrata su tutte le sfumature che si trovano in mezzo a queste due cose".