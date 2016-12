30 dicembre 2013 Rocco Papaleo, un camorrista tutto pepe per Paola Cortellesi e Luca Argentero I tre attori al cinema dal primo gennaio 2014 con "Un boss in salotto" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:53 - Arriva nelle sale italiane il primo gennaio "Un boss in salotto", il nuovo film di Luca Miniero. Tutto ruota attorno a Cristina (Paola Cortellesi) che dal Sud si è spostata in un piccolo centro del Nord sposata con Michele Coso (Luca Argentero) e i loro due figli. Un giorno Cristina, convocata in Questura, scopre che suo fratello Ciro (Rocco Papaleo) - che non vede da 15 anni – è implicato in un processo di Camorra...

Ciro ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. Cristina suo malgrado accetterà e da quel momento i suoi piani e l'ordinatissima routine dei Coso verranno letteralmente sconvolti dall'arrivo dello zio Ciro, un tipo tutto tatuaggi, catene d’oro e poco abituato alle buone maniere...



Miniero spiega nella conferenza stampa di presentazione a Roma che rispetto ai suoi precedenti campioni d'incasso, "Benvenuti al sud" e "Benvenuti al nord", questa volta "il conflitto fra nord e sud è più sullo sfondo". Per quanto si continui a riderci sopra, dice, "questo è più un film sulle proprie radici. Vediamo certi difetti del sud estesi anche al nord, come un certo atteggiamento di accondiscendenza verso il fantomatico boss. E si prende di mira chi pur di integrarsi rinnega le proprie origini".



Paola Cortellesi spiega che "di una donna come Carmela non amo niente, ma quando reciti un personaggio detestabile, devi imparare a volerle bene. Maltratta tutti, il marito, i figli, ma ha una sua fragilità. Quando Luca mi ha proposto l'idea mi ha molto intrigato lavorare con lui su una persona che si nasconde e si crea un'identità parallela. Poi fare un personaggio 'scorretto' mi piace, l'ho interpretato con l'augurio che risulti più divertente che irritante".