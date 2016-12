Tgcom24 >

Spettacolo >

Pierce Brosnan-Salma Hayek, tra loro due la passione scoppia in riva al mare 6 novembre 2013 Pierce Brosnan-Salma Hayek, tra loro due la passione scoppia in riva al mare Bacio infuocato tra i due attori, ma si tratta solo di una scena di un film che li vede protagonisti: "How To Make Love Like An Englishman" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:04 - Come fa l'amore un inglese? Sicuramente bacia in maniera appassionata, come si vede dalle foto scattate sul set di "How To Make Love Like An Englishman", dove Pierce Brosnan e Salma Hayek si concedono delle effusioni in riva al mare. Il film, che vede tra i protagonisti anche Jessica Alba, è in uscita nel 2014.

I tempi cambiano. E così se una volta andava di moda il motto "niente sesso, siamo inglesi", adesso si arriva persino a spiegare come un inglese fa l'amore.



Il film è una commedia romantica che vede Brosnan nei panni di un professore di poesia dell'università di Cambridge, dedito a una vita decisamente leggera e improntata all'edonismo più sfrenato, che si vedrà costretto a rivalutare i suoi comportamenti dopo aver messo incinta una sua studentessa (Alba) e aver incontrato una donna che diventerà per lui molto importante (Hayek).