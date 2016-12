Peppa Pig sbarca al cinema

13:33 - Finalmente il desiderio di piccini e piccine si avvera. Peppa Pig arriva al cinema. Non è un semplice cartone animato per femminucce, anzi. Peppa Pig è la maialina rosa amata anche dal sesso maschile e, per la prima volta, approderà anche in una sala cinematografica: a gennaio. Entertainment Italia proporrà a tutti i bambini dieci nuovi ed esclusivi episodi.

Un fenomeno globale - Durerà 50 minuti, cinque minuti per ogni episodio inedito. “Peppa, vacanze al sole ed altre storie” è ormai un fenomeno globale, partito dall’Inghilterra per poi travolgere tutti i paesi d'Europa. Peppa Pig è una maialina di 5 anni che vive assieme ai genitori e al fratellino George di due anni. Poi ci sono Nonno e Nonna Pig e una serie di amici di altre specie animal: Susy Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Pedro Pony, Emily Elefante e così via. Quello che forse attira di più i bimbi è che, proprio come loro, Peppa gioca nelle pozzanghere, va in bicicletta, fa i compiti, va a trovare i nonni e, spesso, combina anche molti pasticci. Insomma come non identificarsi in un animaletto così buffo? Ora, dopo la televisione, internet e la carta stampata è ora di andare a vedere la Peppa anche al cinema. Mamme e papà sono avvisati, la maialina rosa a gennaio è al cinema.