Paul Walker, ecco l'ultimo film "Hours"

14:56 - Poche ore dopo la morte di Paul Walker in un tragico incidente automobilistico, i produttori del suo ultimo film "Hours" si sono incontrati e hanno dichiarato: "Il film uscirà lo stesso nelle sale il 13 dicembre. Paul era il produttore e sicuramente avrebbe voluto che andassimo avanti lo stesso".

"Dopo tanti tira e molla - continua il coproduttore Peter Safran -, questa è la nostra decisione. Paul rivive in ogni fotogramma del film. Due settimane fa abbiamo fatto una piccola presentazione alla stampa ed era incredibilmente entusiasta di questo progetto. Con questo film voleva dimostrare alla gente una volta per tutte che era un vero attore e mostrare tutte le sue doti".



Nel cast c'è anche Génesis Rodríguez. La pellicola racconta la storia drammatica di un uomo che perde la moglie durante il parto precoce. Proprio in quelle ore il protagonista della storia dovrà occuparsi della figlia proteggendola dall'Uragano Katrina.