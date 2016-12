Parigi, morto il regista Patrice Chereau

10:08 - E' morto a Parigi all'età di 68 anni il regista francese Patrice Chereau. Secondo quanto si legge sulla stampa francese, Chereau, ucciso da un cancro al polmone, aveva continuato a lavorare fino a poche ore prima del suo decesso. Chereau è stato un regista, sceneggiatore e attore sia di cinema che di teatro. Tra i suoi film "La regina Margot" del 1994.

Cresciuto a Parigi, Chereau si è cimentato nella regia teatrale già a scuola, al liceo Louis-le-Grand, spinto verso l'attività artistica dai genitori che erano entrambi pittori. Regista appena 20enne, ha affinato la sua attività teatrale con la direzione del Theatre de Sartrouville a Sartrouville, di cui ha preso le redini nel 1966.



Dopo altre esperienze in teatri dell'Ile-de-France si trasferì poi in Italia, dove svolse attività di apprendistato come regista teatrale con Giorgio Strehler presso il Piccolo Teatro di Milano.



Negli anni settanta si è anche cimentato nella regia televisiva operistica, per poi dirigere film cinematografici di successo come "La Regina Margot" del 1994, candidato al Festival di Cannes per la Palma d'oro ed infine premiato con il premio della giuria, "Ceux qui m'aiment prendront le train" del 1998, che gli valse il Premio Cesar per la migliore sceneggiatura, "Intimacy - Nell'intimità" del 2001, Orso d'oro al Festival di Berlino, e "Gabrielle" del 2005. Nell'aprile 2008 è stato insignito del Premio Europa per il Teatro.