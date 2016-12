Marion Cotillard, prostituta per amore

08:26 - "C'era una volta a New York" è il nuovo film diretto da James Gray, in uscita il 9 gennaio, con un cast stellare come il Premio Oscar Marion Cotillard, Joaquin Phoenix e Jeremy Renner. Tutto ruota attorno a Ewa (Cotillard), una giovane polacca che raggiunge l'America nel 1921. Per una serie di circostanze Ewa incontra Bruno (Joaquin Phoenix) di cui prima si innamora ma poi viene costretta proprio da lui a prostituirsi.

Ewa Cybulski è giunta a New York per un nuovo inizio nella sua vita e rincorrere il sogno americano. Ma non è sola, con lei c'è la sorella Magda (Angela Sarafyan). Quando raggiungono Ellis Island i medici scoprono che Magda si è ammalata e le due donne vengono separate. Ewa si ritrova nelle pericolose strade di Manhattan, mentre sua sorella è messa in quarantena. Sola, senza un posto dove andare e nel disperato tentativo di ricongiungersi con Magda, Ewa diventa presto preda di Bruno, un uomo affascinante ma malvagio che la prende con sé e la spinge a prostituirsi. L'arrivo di Orlando (Jeremy Renner), ardito illusionista e cugino di Bruno, le ridonano fiducia e la speranza per un futuro migliore, ma Ewa non ha tenuto conto della gelosia di Bruno.



"Il bello del film - spiega Marion - è che si tratta di un dramma in costume costruito in rapporto a questa piccola signora. Potrebbe essere una storia epica riguardo un’ immigrata polacca che si reca a New York. Ma è un percorso intimo, un ritratto, lo studio di un personaggio".