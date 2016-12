Luca Argentero: "Sono il maschio di casa"

10:23 - Luca Argentero torna al cinema dal primo gennaio con "Un boss in salotto" con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Nella commedia interpreta Michele Coso un padre di famiglia un po' imbranato ma nella vita privata i ruoli sono definiti. "I pantaloni in casa li porto io. - dice a Chi l'attore - Non ci sono dubbi. Mia moglie Myriam (Catania, ndr) è molto femmina e io molto maschio. I nostri tuoli sono chiari e ben calibrati".

Dunque per Luca e Myriam: "Il sogno è far crescere la famiglia, diventare genitori Penso che siamo molto fortunati è un momento felice di costruzione del nostro futuro".



Intanto l'attore si sta occupando della promozione del suo ultimo film in cui il punto di svolta avviene quando "l'arrivo del cognato camorrista sconvolgerà la routine di Michele, già movimentata dall'irrequieta moglie che insegue sogni ambiziosi: è lei che porta i pantaloni in famiglia".